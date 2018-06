Hasselt -

De WK-gekte blijft aanhouden in Limburg. En sommigen gaan daar zeer ver in. Hasselaar Jesse Vronen versierde zijn auto volledig in Rode Duivelsthema. Niets aan zijn wagen bleef onaangeroerd. In aanloop naar de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Engeland, ging TVL deze middag bij Jesse een kijkje nemen.