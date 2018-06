Heusden-Zolder -

In de Stationsstraat in Zolder is donderdagavond een 85-jarige man uit Zolder verongelukt. De fietser werd rond 18.45 uur door een bestelwagen gegrepen toen hij de straat overstak. Voor het slachtoffer kon geen enkele hulp nog baten. Hij overleed ter plaatse. Een verkeersdeskundige is onderweg om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.