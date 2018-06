Hamilton zingt nummer met Aguilera

Lewis Hamilton (33) mag zich vanaf nu officieel een zanger noemen. Onder het pseudoniem XNDA zingt hij enkele zwoele verzen in het nieuwe hiphop-achtige nummer van Christina Aguilera. Een videoclip met de twee is er (nog) niet.

Hamilton heeft ook meegeschreven aan de tekst van het nummer, dat ‘Pipe’ heet. Aguilera zingt: “I get loud when you put that pipe down.”

Hamilton antwoordt: “Trust me I know what to do with it.”

Viervoudig wereldkampioen Hamilton speelt gitaar sinds zijn dertiende en oefent ook op de piano. Hij schrijft al jaren eigen nummers, die hij opneemt in zijn studio. Tot nu toe was er niets van uitgebracht, maar dat is wel de bedoeling. Ex-F1-rijder David Coulthard verwacht dat Hamilton zich vanaf na 2020 - als hij er 35 is en als de F1-regels ingrijpend veranderen - fulltime op de muziek zal storten.

Hamilton zei in 2016 in een tv-interview: “Muziek heeft me altijd geïnteresseerd. Het is begonnen als een hobby, maar ik ben nu op het punt gekomen dat ik het heel ernstig neem. Als ik niet train, zit ik in de studio.”