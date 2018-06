De situatie is duidelijk. Worden de Rode Duivels vanavond eerste in hun poule, dan treffen ze Japan in de 1/8ste finales. Worden ze tweede, dan wacht het sterke Colombia. Kiest u maar heren. Tussen de honden van Pekerman en de romantische kabouters.

COLOMBIA

Wat u moet weten over Colombia? Dat Diego Maradona liet weten dat hij fan is. Van het voetbal, allicht ook van het land en zijn streekproducten. Aan zijn gedrag op het WK te zien is Pluisje er ...