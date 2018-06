Nestrover laat 130 eieren van zeldzame akkervogels door kanaries uitbroeden

Hasselt / Opglabbeek -

De natuurinspectie heeft 130 illegaal gekweekte kuikens van zeldzame akkervogels aangetroffen bij een huiszoeking in West-Limburg. De dader had de eieren geroofd uit nesten van de geelgors en kneu om ze dan thuis in volières door kanaries te laten uitbroeden. Een kuiken van deze specifieke vogelsoorten brengt zo’n 100 euro op. De diertjes zijn voorlopig overgebracht naar het Natuurhulpcentrum. De nestrover zal later voor de correctionele rechtbank moeten verschijnen. Eerder werd hij ook al voor illegale vogelvangst veroordeeld.