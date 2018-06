Deze bekende jenevermerken gaan opnieuw moutwijn maken in Hasselt

Hasselt -

De bekende jenevermerken Wissels (recent overgenomen door Michel Fryns) en Smeets (eigendom van Bruggeman in Gent) slaan de handen in elkaar. Fryns en Bruggeman hebben samen United Distillers opgericht. Dat bedrijf gaat moutwijn distilleren in Hasselt, dé jeneverstad. Onderdeel van het akkoord: het merk Fryns wordt eigendom van Michel Fryns, en keert zo terug naar zijn heimat Hasselt.