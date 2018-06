Poetin toont traptechniek, maar raakt niet altijd voorbij de doelman

De Russische wereldleider bracht vandaag een bezoek aan het ‘WK Voetbalpark’ dat voor de gelegenheid op het Rode Plein in Moskou werd gebouwd. Poetin werd vergezeld door FIFA-voorzitter Gianni Infantino, die enkel lof had voor het gastland van het Wereldkampioenschap. De twee heren - hoe kan het ook anders - trapten samen een balletje, waarbij Poetin zijn traptechniek toonde. Al raakte de sterke man van Rusland niet altijd voorbij de doelman.

Het zijn drukke dagen voor president Poetin, die binnenkort zijn Amerikaanse ambtsgenoot zal ontmoeten in Finland en al vaak moest vieren dat zijn nationale elftal overwinning na overwinning binnenhaalt. De president heeft dus niet veel vrije tijd, maar nam donderdag even een pauze om enkele penalty’s te trappen op het Rode Plein.

“Moskou is deze maand een iconische plaats”, aldus Infantino toen hij op het zonovergoten Rode Plein stond. “Deze plek is het hart van Rusland, maar voor een maand ook het centrum van de wereld. Alle ogen zijn op dit land gericht en iedereen kan zien dat we een fantastisch feestje we hebben.”