Dit is de reden waarom Sam Gooris niet meer optreedt voor studenten

In de podcast van Qmusic-dj’s Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe liet zanger Sam Gooris weten dat hij al geruime tijd weigert op te treden voor studenten. Wat hij de laatste keren meemaakte, liep echt de spuigaten uit, zo vertelt de echtgenoot van Kelly Pfaff.

In de podcast spreekt Gooris duidelijke taal: “Ik treed niet meer op voor studenten!” En daar heeft de Vlaamse zanger enkele hele goede redenen voor. “Ik begon tegen mijn goesting te vertrekken naar die optredens. Negen van de tien keer moest ik na een optreden knokken om terug tot bij mijn auto geraken.”

Daarbij liep het geregeld fout, zo zegt Gooris. “Ik ben bespuwd geweest, overgoten met bier, ik heb sleutels en fototoestellen naar mijn hoofd gekregen maar het strafste was op een campus in Limburg: daar schoten ze knikkers naar mijn hoofd met katapulten. En die mensen worden dan later onze verplegers, rechters, dokters en advocaten …”

“Eddy Wally hebben ze zo ooit ook een appelsien in zijn gezicht gegooid. Daarom heb ik, nadat mijn dochter geboren is, de keuze gemaakt om nooit meer op te treden voor studenten.” Maar dat houdt organisatoren blijkbaar niet tegen: “Ze proberen mij toch nog steeds te boeken voor zulke optredens. Vorig jaar moest ik normaal gezien optreden aan Flanders Expo in Gent, maar toen ik ter plaatse kwam en zag dat het voor studenten was, ben ik gewoon terug vertrokken”, vertelt hij.