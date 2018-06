Kris Peeters: “Als er geen oplossing komt voor Arco-spaarders, is het omdat De Wever dat niet wil”

Volgens Kris Peeters hoeven de Arco-gedupeerden niet te wanhopen. In tegenstelling tot wat N-VA- en Open VLD-voorzitters Bart De Wever en Gwendolyn Rutten vorige week zeiden, gelooft de minister van Werk wel dat er een oplossing gevonden kan worden. “Maar dat is een kwestie van politieke wil en moed, meer dan een juridische of financiële kwestie”, zei Peeters donderdag in Villa Politica.

Het is hoogst onwaarschijnlijk dat de 800.000 spaarders die geld gestald hadden bij Arco, hun geld ooit nog terugzien. Dat zeiden Bart De Wever en Gwendolyn Rutten in het voorzittersdebat van afgelopen zondag in De Zevende Dag. “Vroeg of laat zal men moeten toegeven dat het geld gewoon weg is”, zei De Wever toen.

Die uitspraak betreurt Kris Peeters, CD&V-vicepremier en minister van Werk. “Arco staat in het regeerakkoord”, zegt hij in Villa Politica. “Als het er nu niet komt, is het omdat Bart De Wever het niet wil. Het staat in het regeerakkoord dat de regering een oplossing zal zoeken, en dat moet dan ook uitgevoerd worden. Ik begrijp niet dat zulke uitspraken gedaan worden. Ik blijf er rustig bij. Het is een kwestie van politieke wil en moed, meer dan een juridische of financiële kwestie.”

Peeters gelooft dat er een oplossing gevonden kan worden in het privatiseren en naar de beurs brengen van Belfius. “Daar kunnen we dan een extra dividend realiseren”, zegt hij. “Dat geld zou naar de Arco-gedupeerden kunnen gaan. Juridisch blijft dat volgens mij overeind.”