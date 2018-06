Om 20 uur maken België en Engeland onder elkaar uit wie met groepswinst doorstoot naar de achtste finales. Maar gaan beide teams wel voluit of kiezen ze voor een tweede plek in de groep die een makkelijker parcours doorheen het tornooi belooft? Mis hier niets van de wedstrijd en de sfeer in Limburg.

OPROEP. Bent u in het stadion in Kaliningrad aanwezig? Bezorg ons dan uw foto's of video's via hier@reageren.be