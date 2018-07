Sterren lijken strakker dankzij de 'migraine pose' op Instagram

Vergeet de meelijwekkende ‘bambi pose: sterren kiezen op Instagram voor de 'migraine pose', waarbij je zachtjes je hoofd aanraakt alsof je hoofdpijn hebt. Al zijn migrainepatiënten niet blij met de term: "Migraine is geen modetrend".

Zo sexy mogelijk poseren op sociale media: voor influencers, hollywoodsterren en fashionista’s is het een ernstige zaak. Nieuw in het rijtje 'elegante poses' is de 'migraine pose': raak met je hand je voorhoofd, je slaap of je achterhoofd aan - zachtjes, je hoeft niet te knijpen. De term werd gelanceerd door de Amerikaanse visagiste Nam Vo: "Ik hou van deze pose. Je handen vormen een soort kader rond je gezicht en je jukbeenderen en oogcontour zien er strakker uit", zei ze aan modeblad Elle. En als je net bij de manicure bent langsgeweest, kan je dat ook meteen even tonen.

Het zal dan ook niemand verbazen dat de ‘migraine pose’ meer dan eens opduikt op de Instagram-profielen van onder meer realitysterren Kylie en Kendall Jenner, zangeres Beyoncé en model Gigi Hadid.

Maar niet iedereen vindt de term even gelukkig gekozen: op sociale media toonden mensen die aan migraine lijden zich niet gelukkig met de nieuwe hype. "Er is niets glamoureus aan migraine", reageerde iemand. Er werden ook foto's opgeladen van hoe een 'migraine pose' er echt uitziet: "De pose trivialiseert en stigmatiseert migraine. Het is een slopende ziekte en geen modetrend."