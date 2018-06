Dilsen-Stokkem - De Europalaan en de Dilserweg zijn woensdagnamiddag een tijdje afgesloten bij een grasbrand in de buurt van de Driepaalhoeveweg in Dilsen. Een loonwerker had het vuur even na 17 uur opgemerkt. De brandweer had de brand snel onder controle. Er was veel rookontwikkeling. De brandweermannen bleven tot ongeveer 19 uur ter plaatse om na te blussen. Door de brand is een oppervlakte gras van ongeveer 6.000 m² vernield. Hoe het vuur ontstond is onduidelijk. (mm)