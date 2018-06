Amsterdammer hield wietplantage in huis in Beringen met minderjarige kinderen

Hasselt / Beringen - De Hasseltse correctionele rechtbank heeft donderdag een 44-jarige man uit Amsterdam voor het telen van 1.200 wietplanten in zijn woning in Beringen veroordeeld tot 20 maanden cel en een boete van 8.000 euro. In huis liepen ook zijn minderjarige zonen rond, die jonger dan twaalf waren. De man zit momenteel in hechtenis. De rechtbank kon zich vinden om het effectieve deel van de celstraf te beperken tot de hechtenis en voor de rest uitstel te verlenen. Ook voor de boete kreeg hij deels uitstel, namelijk 7.200 euro.

De rechtbank kon hem uitstel verlenen, omdat hij in ons land nog een blanco strafregister had en in Nederland zijn strafblad nog niet te zwaar beladen bleek. Hij teelde de planten tussen 1 maart en 14 ...