Charleroi uitgenodigd voor Champions League Basket

Het nieuwe seizoen van de EuroMillions Basketball League (EMBL) krijgt vorm. Het kampioenschap 2018-2019 start op 29 september, een week na de Supercup. Intussen kennen de Europese clubs hun lot. BC Oostende is gekwalificeerd voor het reguliere seizoen van de Basket Champions League (BCL). Vicekampioen Antwerp Giants start de BCL in de eerste van drie voorrondes. Spirou Charleroi kreeg een uitnodiging en zal ook in de eerste voorronde starten.

Als ze er niet in slagen zich omhoog te werken tot het reguliere seizoen van de Champions League, komen de Giants en Spirou terecht in het reguliere seizoen van de FIBA Europe Cup. Bergen-Henegouwen moet voor die FIBA Europe Cup een of twee kwalificatierondes spelen.

De loting voor de BCL vindt plaats op woensdag 11 juli, die van de FIBA Europe Cup op dinsdag 31 juli.