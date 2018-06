Politie vreest voor halve finale Rode Duivels op 11 juli: “We zijn niet klaar voor zo’n dag”

Terwijl sommige Belgen hopen dat de Rode Duivels donderdagavond niet winnen tegen de Engelsen, hebben ze bij de politie alvast één goede reden om wel te supporteren voor een (klinkende) zege. Als de Duivels groepswinnaar worden, spelen ze een eventuele halve finale op 10 juli. Eindigen ze tweede, dan is dat pas op 11 juli. En met de Navo-top in Brussel, de evenementen rond de Vlaamse feestdag en de start van het Dour-festival belooft dat al een erg drukke dag te worden voor de ordediensten. “We zijn er niet klaar voor”, aldus de vakbonden.

