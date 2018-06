Kirsten Flipkens stoot door naar finale in Southsea

Kirsten Flipkens (WTA 51) heeft zich donderdag geplaatst voor de finale van het ITF-toernooi in het Engelse Southsea (gras/100.000 dollar).

Als tweede reekshoofd klopte Flipkens in de halve finales de Française Pauline Parmentier (WTA 71) in twee sets: 6-3 en 6-2. De partij nam een uur en zeven minuten in beslag. In de finale wacht de winnares van de andere halve finale tussen de Amerikaanse Jennifer Brady (WTA 75) en de Britse Katie Boulter (WTA 144).

Flipkens maakt jacht op een dertiende ITF-titel, de eerste sinds 2012. Ook op het WTA-circuit pakte de Belgische al eenmaal de eindzege, in 2012 in Quebec. ‘Flipper’ telt daarnaast drie WTA- en een ITF-titel in het dubbelspel.

In het dubbelspel is Flipkens actief aan de zijde van de Zweedse Johanna Larsson. Zij werken later donderdag hun halve finales af.