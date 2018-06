Met de fiets aankomen in Rusland en meteen de kapitein tegen het lijf lopen

Dilbeek - Na een fietstocht van meer dan drie weken is Maarten Van Middelem (31) uit het Vlaams-Brabantse Dilbeek veilig en wel aangekomen in Kaliningrad, de Russische stad waar de Rode Duivels het donderdagavond opnemen tegen Engeland.

Maarten was nog maar goed en wel aangekomen in Kaliningrad of hij liep niemand minder dan kapitein Vincent Kompany tegen het lijf. Een geheel toevallige ontmoeting was het zeker wel niet want Kompany is internationaal ambassadeur van SOS Kinderdorpen, en laat dat nu net ook het goede doel zijn dat Maarten via zijn fietstocht sponsort.

Na de wedstrijd van de Belgen, waarvoor Maarten een ticket heeft, zet hij zijn fietstocht verder naar Sint-Petersburg. Daar wil hij op tijd zijn voor de ‘kleine finale’, de wedstrijd voor de derde en vierde plaats. Als de Belgen die spelen, zal hij het stadion binnen mogen. Van daar uit neemt Maarten vervolgens de trein naar Moskou waar daags nadien de grote finale zal gespeeld worden. Ook hier geldt dezelfde regel : als de Rode Duivels de finale halen, mag Maarten binnen. Eén van de twee wedstrijden zal hij dus sowieso niet live van uit het stadion kunnen volgen. Mogelijk wordt het geen enkele maar dat laat Maarten niet aan zijn hart komen. “We zien wel waar ze geraken, uiteraard hoop ik er wel op om ze nog eens te zien.”

Het ingezamelde geld zal Maarten schenken aan een project in het dorp Pskov in Rusland, waar hij onderweg ook even halt houdt. “Met het ingezamelde geld wil ik daar fietsen schenken zodat de kinderen ook het plezier en gevoel van vrijheid kunnen ervaren dat fietsen mij geeft.”