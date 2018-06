Ruben Bemelmans plaatst zich makkelijk voor hoofdtabel op Wimbledon

Ruben Bemelmans (ATP 104) heeft zich donderdag verzekerd van een plek op de hoofdtabel van Wimbledon. De 30-jarige Limburger, het tweede reekshoofd in de kwalificaties, klopte in de derde (en laatste) kwalificatieronde de Australiër Bernard Tomic (ATP 162) in drie sets: 6-3, 6-1 en 6-2. De partij duurde een uur en 22 minuten.