Minister Homans stuurde begin dit jaar al klacht over Lommelse schepen naar het parket

Lommel -

Over haar precieze rol bij de plofkraak in Lommel bestaan er nog veel onduidelijkheden die worden onderzocht. Zeker is wel dat over de op non-actief geplaatste schepen van Lommel, Anick Berghmans (38), al langer de wildste geruchten de ronde doen. Minister van Binnenlands Bestuur Lieseth Homans (N-VA) kreeg in februari een klacht die ze na onderzoek doorstuurde naar het parket voor verder onderzoek.