Genk -

Enis Ekizoglu, een 19-jarige Genkenaar die in februari 2017 zijn 18-jarig ex-liefje in de hals stak met een keukenmes, is veroordeeld tot een celstraf van 7 jaar en een schadevergoeding van 4.000 euro. Het meisje, die de relatie twee maanden eerder beëindigde, kon ontkomen omdat ze deed alsof ze dood was.