Standard huurt belofte-international Senna Miangue voor twee seizoenen

Standard heeft zich versterkt met Senna Miangue. Dat heeft de Luikse club donderdag bekendgemaakt. Standard huurt de 21-jarige linksback van het Italiaanse Cagliari voor twee seizoenen met aankoopoptie.

Miangue begon bij de jeugd van Beerschot, maar trok op vroege leeftijd naar Inter. Daar kon hij moeilijk een vaste stek afdwingen, waarna de belofte-international - eerst op huurbasis en dan definitief - naar Cagliari trok. Afgelopen seizoen kwam Miangue in totaal in twaalf partijen in actie.