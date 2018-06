Opglabbeek -

De Cel Natuurinspectie van het ANB heeft maandag een man betrapt die nesten van zeldzame vogels leegrooft. Hij had ongeveer 130 wilde eieren van de zeldzame geelgors en kneu in zijn volières laten uitbroeden. De jonge vogels zitten intussen in het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek.