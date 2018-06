Dit zijn de veiligste landen ter wereld om naartoe te reizen

Het Amerikaanse studiebureau Gallup heeft een lijstje vrijgegeven met de meest veilige landen ter wereld. De wereldstad Singapore scoort het hoogst qua veiligheid, nipt gevolgd door de Scandinavische landen Noorwegen, Ijsland en Finland. Oezbekistan neemt de vijfde plaats in het rijtje in. Benieuwd hoe het zit met jouw vakantiebestemming?

Onderzoekers van het Amerikaanse onderzoeksbureau Gallup publiceerden een lijst met de meest veilige landen, volledig gebaseerd op het veiligheidsgevoel van de inwoners. Ze ondervroegen 148.000 bewoners van in totaal 142 landen over hun vertrouwen in de lokale politiek, hun veiligheidsgevoel en hun persoonlijke ervaring met criminaliteit in het land in kwestie.

Jon Clifton van Gallup maakte hierbij wel een kleine kanttekening. Zo vertelde hij het volgende aan CNN Travel: "In sommige gevaarlijke gemeenschappen zijn inwoners minder geneigd om crimininele feiten aan te geven. De officiële data reflecteert daarom niet steeds de werkelijke veiligheidssituatie." Met hun data hoopten de onderzoekers bepaalde discrepanties tussen officiële statistieken en de persoonlijke ervaring van inwoners bloot te leggen.



Dat Oezbekistan de vijfde plaats op de lijst inneemt, doet ook bij John Clifton de wenkbrauwen fronsen. Het land mag dan ontegensprekelijk mooi zijn, voor zijn veiligheid staat het niet bepaald gekend. "Angst kan hier een rol gespeeld hebben. Inwoners durfden misschien niet hun echte mening geven, uit angst dat de vertrouwelijkheid van het interview achteraf geschaad zou worden."

Dit zijn de veiligste landen met telkens hun veiligheidsscore:

Singapore (97%)

Noorwegen (93%)

Ijsland (93%)

Finland (93%)

Oezbekistan (91%)

Hongkong (91%)

Zwitserland (90%)

Canada (90%)

Indonesië (89%)

Denemarken (88%)

Slovenië (88%)

Luxemburg (88%)

Oostenrijk (88%)

China (88%)

Nederland (88%)

Egypte (88%)