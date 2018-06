Lanaken - In de rechtbank van Tongeren heeft het openbaar ministerie acht jaar cel gevorderd voor een 59-jarige man, die ervan verdacht wordt twee meisjes te hebben verkracht. De man, die eerder stiefvader was van de meisjes, verdoofde hen eerst door drugs in hun spaghettisaus te mengen.

De feiten spelen zich af tussen 2003 en 2006 in Lanaken. Het oudste slachtoffer was op dat moment al meerderjarig, de jongste aanvankelijk slechts 14 jaar. De man had geen relatie meer met hun moeder ...