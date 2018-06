Sporten kan helpen tegen depressie

Gemiddeld 350 miljoen mensen vallen wereldwijd ten prooi aan depressies. Onderzoekers van een Amerikaanse universiteit hebben nu mogelijk een goedkoop hulpmiddel ontdekt in de strijd hiertegen. "Sporten verlaagt niet enkel het risico op hartziektes, het minimaliseert ook de kans op depressies," benadrukt Dr. Madhukar Trivedi.

In de Verenigde Staten kampen 16 miljoen volwassenen met depressies, wereldwijd loopt dit cijfer op tot gemiddeld 350 miljoen. Een studie van de University of Texas Southwestern Medical Center in Dallas dat gepubliceerd werd in het medische tijdschrift JAMA Psychiatry, heeft mogelijk aangetoond dat regelmatig bewegen het risico op depressies kan verlagen. Ook de kans op hartziektes en vroegsterfte neemt hierdoor af.

"Depressies zitten niet in een vacuüm vervat," verduidelijkt Dr. Madhukar Trivedi van de University of Texas. "Vooral bij ouderen kan depressie worden gelinkt aan ernstige ziektes." Zo is de levensverwachting bij depressieve volwassenen lager, omdat ze een groter risico lopen op hartziektes. Door regelmatig te sporten kunnen ze die levensverwachting terug opkrikken. "Sporten verlaagt bijgevolg niet enkel de kans op hartziektes, het verbetert ook depressies. Daarom zijn wij van oordeel dat sporten een betrouwbare behandeling bij depressies kan zijn."

Dr. Madhukar Trivedi en zijn collega's onderzochten de medische gegevens van 18.000 volwassenen, met een gemiddelde leeftijd van vijftig jaar. Zo ontdekten ze dat personen die op regelmatige basis sport beoefenden tot 16% minder kans liepen op een depressie in hun latere levensjaren. Diegenen die het vaakst beweging in hun dagelijkse routine inlasten, hadden daarbovenop nog eens 61% minder kans op sterfte door hartziektes.