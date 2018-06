Maasmechelen - De brandweer is woensdag even na 23 uur voor een brand op de Weg naar As opgeroepen. Een auto had er na een kortsluiting vuur gevat. Toen de brandweermannen arriveerden stond de auto in lichterlaaie. De vlammen waren snel geblust. Het wrak werd getakeld. Niemand raakte gewond. (mm/topa)