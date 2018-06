“Chaos wordt het sowieso”: alles wat u moet weten over de treinstaking

Door de staking van de socialistische vakbond ACOD zal morgen maar één op de drie treinen rijden. Ook zaterdag zal het verkeer volgens de NMBS ernstig verstoord zijn. Het is de eerste keer dat er gebruik wordt gemaakt van de minimale dienstverlening. De NMBS raadt alle reizigers aan om op voorhand op de website te checken of hun trein rijdt of niet.