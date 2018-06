Deze koninklijke titel krijgt Kate Middleton als prins William straks koning wordt

Voorlopig lijkt de kroning van prins William nog veraf, maar wanneer hij definitief in de voetstappen treedt van zijn grootmoeder en vader zal ook zijn vrouw Kate Middleton een andere koninklijke titel krijgen. Volgens de Britse krant The Express is de kans groot dat Kate dan de voormalige titel van prinses Diana toegewezen krijgt en zij de nieuwe prinses van Wales wordt.

Kate Middleton gaat voorlopig officieel door het leven als 'hertogin van Cambridge', maar wanneer prins William zijn koninklijke taak op zich neemt, zal ook haar koninklijke titel aangepast worden. De Britse krant The Express is van mening dat Kate Middleton op dat moment de voormalige titel van prinses Diana, prinses van Wales, zal mogen dragen.

Ook Camilla, de tweede vrouw van prins Charles, mocht na hun huwelijk deze titel hanteren, maar uit respect voor Diana weigert ze deze. Of Kate Middleton hiermee akkoord zal gaan, is nog niet duidelijk, maar samen met haar echtgenoot doet ze er alles aan om zijn betreurde moeder te eren.

Zo gaven ze hun dochtertje de naam Charlotte Elizabeth Diana. Wat hun beslissing ook mag wezen, sowieso zal Kate Middleton na de kroning van haar man als 'Catherine, Queen Consort', door het leven gaan. Bye bye dus, hertogin van Cambridge.