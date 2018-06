Dit mag Meghan Markle niet meer eten

Het lijstje met do's-en-don'ts wordt almaar langer voor Meghan Markle. Zo blijkt dat de hertogin nu ook één van haar favoriete ingrediënten moet schrappen. Leden van de Britse koninklijke familie mogen immers tijdens officiële gelegenheden geen enkele maaltijd met look erin eten. De reden is voor de hand liggend. Zo voorkomen ze een slechte adem.

Als lid van de koninklijke familie wordt Meghan Markle ook geconfronteerd met enkele voedselrestricties. Volgens de Britse Daily Express zijn alle maaltijden met look uit den boze tijdens officiële plechtigheden. De reden hiervoor? Een slechte adem. Volgens het Britse tijdschrift Food & Wine heeft de Britse koningin bovendien een grondige hekel aan look. In Buckingham Palace mag de smaakgever zelfs helemaal niet gebruikt worden in eender welke bereiding.

Ook schelpdieren zijn niet toegestaan voor leden van de Britse koninklijke familie. Als Meghan Markle straks afreist naar Australië en Nieuw-Zeeland zullen er dus geen kreeften, krabben en garnalen op het menu staan. Hier speelt de etiquette echter geen rol. Omdat schelpdieren mogelijk besmet kunnen zijn met hepatitis A, wordt geen risico genomen.