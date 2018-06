Chris Froome bijt van zich af: “Ik heb het volste recht te starten in de Tour de France”

Viervoudig Tourwinnaar Chris Froome heeft nog maar eens benadrukt dat hij zaterdag 7 juli aan de start staat van de Ronde van Frankrijk. “Absoluut. Ik heb niets verkeerd gedaan en heb het volste recht om te koersen”, vertelde de Britse wielrenner van Team Sky in een interview met Sky Sports.

Bij Froome werd vorig jaar tijdens de Ronde van Spanje een abnormaal hoge concentratie salbutamol vastgesteld. Het Internationaal Antidopingtribunaal van de UCI deed nog geen uitspraak in de zaak en het ziet er niet naar uit dat het dat nog voor de start van de Tour zal doen. Froome, die steevast ontkent, kreeg geen voorlopige schorsing waardoor Sky vrij is om hem te laten rijden. “Er is een procedure die mij in staat stelt aan te tonen dat ik niets verkeerd heb gedaan en ik ben ervan overtuigd dat ik word vrijgesproken. Dat betekent dus dat mijn uitslagen blijven staan, daar heb ik geen twijfels over”, aldus de Brit, die dit jaar al de Ronde van Italië won.

De Tour-deelname van Froome is door de salbutamol-affaire niet onbesproken. Vreest hij een lastige ontvangst in Frankrijk? “Daar maak ik me niet echt zorgen over. Door de jaren heen is er altijd een groepje mensen geweest dat om welke reden dan ook niet blij is om mij te zien. Tegenspoed is er eerder geweest en daar zijn we altijd goed uitgekomen. Ik kan alleen maar hopen dat het de koers niet beïnvloedt.”