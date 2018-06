Zoon van Johnny Depp kampt met ‘ernstige gezondheidsproblemen’

Johnny Depp en Vanessa Paradis zijn naar verluidt erg bezorgd over de gezondheidstoestand van hun zestienjarige zoon Jack. Op dinsdagavond kwam Vanessa Paradis op het allerlaatste moment niet opdagen op de première van haar laatste film, omdat haar zoon met 'ernstige gezondheidsproblemen' kampt.

Vanessa Paradis maakt zich flink zorgen over haar tienerzoon Jack, die momenteel met 'ernstige gezondheidsproblemen' geconfronteerd wordt. Over de aard van de gezondheidsklachten is nog niets bekendgemaakt, maar de afwezigheid van Vanessa Paradis op de première van haar allerlaatste film illustreert de ernst van de situatie.

Op dinsdagavond kwam de actrice op het allerlaatste moment immers niet opdagen op de première van 'A Knife In The Heart', om aan de zijde van haar zoon te kunnen staan. Dat meldde de Franse publicatie Public. De filmregisseur, Yann Gonzalez, verklaarde dat de actrice 'erg slecht nieuws' ontvangen had. "Vanessa Paradis is helaas niet in staat om ons deze avond te vergezellen omwille van de gezondheidsproblemen van haar zoon," verklaarde hij.

Op maandag werd Jack nog in het gezelschap van zijn moeder gefotografeerd op het vliegveld Charles de Gaulle in Parijs. Zijn vader Johnny Depp werd woensdag in Duitsland gespot, waar hij samen met zijn band Hollywood Vampires optrad op het Tollwood Festival.