Oprah duikt op in aflevering ‘The Handmaid’s Tale’ en inspireert zoals tijdens haar iconische speech

Oprah inspireert zelfs in donkere fictiereeksen talloze vrouwen om het heft in handen te nemen. De Amerikaanse televisiepersoonlijkheid dook immers op in de razendpopulaire serie ‘The Handmaid’s Tale’, al moesten fans goed opletten om haar bijrol niet te missen in de elfde episode van seizoen 2.

In een dystopische samenleving worden vruchtbare vrouwen gedwongen om als dienstmaagd kinderen te krijgen voor de heersende elite. Maar door één inspirerende speech van Oprah zelf, beseft het hoogzwangere hoofdpersonage June dat ze niet mag opgeven. Na het horen van een nieuwsbericht ingesproken door de Amerikaanse talkshowhost is de vrouw klaar om te strijden tegen het regime van Gilead.

De korte maar betekenisvolle tussenkomst van Oprah op de radio doet de personages en het publiek beseffen dat er hoop is. “En nu, wil ik dit nieuws aankondigen. China en India hebben vandaag beloofd om economische hulp te sturen naar de Amerikaanse regering. In het Verenigd Koninkrijk hebben de autoriteiten extra sancties aangekondigd tegenover Gilead, terwijl ze ook plannen maken om meer vluchtelingen uit Amerika op te vangen, die een andere locatie krijgen dan Canada”, zegt ze over de radio, om nadien met twee zinnen de boodschap te verduidelijken: “Daarom dit liedje, om elke luisteraar eraan te herinneren: we zijn er nog. Of je nu een Amerikaanse patriot bent of een Gilead verrader: we zijn er nog. Stars and stripes, forever, baby.” Gevolgd door Bruce Springsteen zijn nummer ‘Hungry Heart’, een nostalgische herinnering aan de glorietijd van de Verenigde Staten.

Dystopie versus realiteit

De kleine bijrol van Oprah loopt parallel met haar rol in het echte leven. In haar Golden Globes Speech riep ze de wereld ook op om hoopvol te zijn in de donkerste uren van onze tijd. Ze verbaasde het publiek met haar inspirerende woorden, gedreven vertolking en positieve boodschap. De speech uit ‘The Handmaid’s Tale’ is - net zoals zoveel elementen uit de show - openlijk gebaseerd op dat speciale televisiemoment. Het leek de programmamakers dan ook niet meer dan normaal dat Radio Free America, dat al bestond bij de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog, geleid zou worden door de stem van Oprah.

Toen de makers van ‘The Handmaid’s Tale’ nadien hoorde dat Oprah grote fan was van de dramareeks, besloten ze hun kans te wagen. “We hebben het haar gewoon even gevraagd en ze zei meteen ja. Het was een prachtig, gemakkelijk proces”, zei scenarioschrijver Bruce Miller. “Het was een absolute eer om Oprah in onze serie te mogen hebben. En het was nog extra speciaal, omdat zij ons vorig jaar de Emmy Award gaf.”