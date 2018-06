Max Verstappen is het oneens met Lewis Hamilton: "F1-circuit van Red Bull is wel leuk om op te racen"

Max Verstappen is het niet eens met Lewis Hamilton die vindt dat de Red Bull Ring een circuit is waarop je moeilijk kan inhalen. Logischerwijze verdedigt de Nederlandse Red Bull-piloot het thuiscircuit van zijn F1-renstal.

Vorige week zette Lewis Hamilton op het Circuit Paul Ricard tijdens de GP van Frankrijk zijn pole om in een overwinning. Desondanks had hij weinig goeds te vertellen over het circuit.

De viervoudige wereldkampioen ziet ook niet meteen beterschap voor komend weekend en hij omschrijft de Red Bull Ring als zeer moeilijk om in te halen. Max Verstappen van zijn kant is het daar niet mee eens en vindt het in Spielberg wel erg leuk om te racen, zo staat te lezen in ‘Daily Express’.

“Het is echt een leuke baan, de tweede sector is mijn favoriet,” aldus Verstappen. “Wanneer je het midden van het circuit bereikt heb je twee aaneensluitende linkse bochten die echt aangenaam zijn.”

“Dit jaar zal er ook een speciale tribune zijn voor de Nederlandse fans, dat zal het extra speciaal maken. Er zal in feite een Nederlandse camping zijn net buiten het circuit, het ‘Max Verstappen Village.’ Ik heb gehoord dat er ongeveer vijfduizend fans zullen zijn, dat wordt ongetwijfeld fijn en luid.”

Verstappen komt niet enkel graag naar Oostenrijk voor de Red Bull Ring maar hij houdt ook van het culinaire.

“Ik hou van Schnitzel en Kartoffelsalat, ik ga mijn uiterste best doen om weer wat van de lokale specialiteiten te proeven.”

Lewis Hamilton is bang dat het resultaat van de race al een uitgemaakte zaak zal zijn nog voor ze vertrokken is.

Het is geweldig dat het nu close is tijdens de kwalificatie maar een goede uitgangspositie is cruciaal want op die baan kan je helemaal niet inhalen,” aldus Hamilton. “Zelfs met die lange rechte stukken is het nog heel, heel moeilijk om in te halen, het zal er sterk vanaf hangen wie zich op welke plaats kwalificeert.”

Toch ziet de Brit het weekend hoopvol tegemoet en hij verwacht het meeste weerwerk uit de hoek van Red Bull.

“Het circuit heeft ons altijd goed gelegen, ik zie niet in waarom dat dit jaar anders zou zijn. Ik denk dat vooral de Red Bulls hier sterk zullen zijn omdat het een baan is die veel downforce vergt, het wordt dus interessant,” besluit Hamilton.

