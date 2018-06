Kwik klimt vandaag (en het hele weekend) tot 28 graden en meer

Het is donderdag zonnig, maar in de loop van de dag kunnen er vanuit Duitsland wel wat stapelwolken afdrijven richting ons land. Ondertussen blijven de temperaturen stijgen, met maxima rond 20 graden aan de kust, 22 graden in de Hoge Venen, 27 graden in het centrum en 28 graden in de Kempen. Aan zee kan de wind af en toe vrij krachtig waaien uit noord tot noordoost, met rukwinden tot 50 kilometer per uur. Dat voorspelt het KMI.