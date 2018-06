In de stad waar Vladimir Poetin raketten stockeert, wordt Thomas Vermaelen (32) door Roberto Martinez vanavond ingezet als geheim wapen voor de rest van het tornooi. Steek gerust een vuurpijl af, want de nestor van de Rode Duivels is als verdediger wereldtop. Brand vervolgens een kaarsje in de hoop dat hij de rest van het WK heelhuids verteert. De vier gedaanten van Thomas Vermaelen.