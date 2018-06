Afrekening binnen sp.a of onvervulde ambitie?

HASSELTHet is een veelbesproken vertrek uit de politiek, dat van de Hasseltse sp.a-schepen Valerie Del Re. Officieel dankt de Hasseltse sp.a Del Re en wenst haar succes als voorzitter van Greenpeace Belgium. Maar een deel van de partij vergeet en vergeeft haar niet voor de rol die ze speelde in de val van gewezen sp.a-burgemeester Hilde Claes. “Haar achtste plaats op de lijst spreekt toch boekdelen”, zegt Jos Digneffe die tot de clan-Claes kan gerekend worden. Raadslid Rob Beenders van sp.a ontkent dan weer met klem dat Del Re uitgerangeerd werd. “Zo’n jobaanbod is once in a lifetime. Zoiets moet je doen.” Valerie Del Re zelf wilde niet aan de telefoon komen.