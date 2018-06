“Maak districten als glijmiddel naar fusies”

Hasselt“Schaf het provinciale niveau af en deel Limburg op in districten, bijvoorbeeld 14 zoals de huidige politiezones. Die krijgen elk een districtsburgemeester en districtscollege die zich samen met provinciale en bovenlokale taken bezighouden. Voor lokale taken blijven de huidige burgemeesters en hun colleges voorlopig bestaan.” Dat stelt Hendrik Verbrugge voor, lijsttrekker van de N-VA in het kiesdistrict Tongeren. “Die districten zullen dan het glijmiddel vormen naar gemeentefusies.”