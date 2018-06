“Diesel is te vroeg in de ban geslagen”

BRUSSELDe Belgische Petroleumfederatie geeft in haar gisteren bekendgemaakte jaarverslag 2017 de federale overheid een flinke veeg uit de pan. “Rationeel gezien blijft een dieselmotor belangrijke voordelen hebben, zoals een zuiniger verbruik, een lager niveau van CO2-uitstoot en een langere levensduur”, aldus de federatie. “De beslissing om de accijnzen op benzine en diesel geleidelijk gelijk te schakelen, zal de overheid in vijf jaar tijd 4 tot 5 miljard euro aan extra inkomsten opleveren. Deze belangrijke inkomstenbron wordt vaak over het hoofd gezien in de debatten waarin energiebronnen vergeleken worden.”