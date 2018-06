Een stofzuiger in de woestijn. Een gitaar zonder snaren. Zinloos. Zo wordt de wedstrijd tussen Engeland en België ook aangekondigd in Rusland. Want beide teams zijn al geplaatst voor de achtste finales en dus wordt de clash tussen de twee een sof. Dat is de teneur die leeft. Wij draaien de zaken om. Waarom maken beide ploegen er vanavond een interessant duel van? Drie redenen om toch voor uw tv te kruipen.