Zondag kampt Ruben Geys in Kanne tegen Tom Mets en Neal Van Vaerenbergh om de overwinning in de tweede editie van de Cave Triathlon (1.200m zwemmen, 55km fietsen en 13km lopen). De 29-jarige Balenaar stapte vorig najaar over naar profteam ITZU, waar hij door tweevoudig Hawaï-winnaar Luc Van Lierde voor het langere werk klaargestoomd wordt. “Het is een meerjarenplan. Deze zomer is nog een overgangsseizoen. In 2019 en 2020 wil ik oogsten in internationale halve en volledige triatlons.”