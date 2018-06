ATP Eastbourne - Andy Murray botst in tweede ronde op Kyle Edmund

Andy Murray (ATP 156) heeft de tweede ronde van het grastoernooi in Eastbourne (661.085 euro) niet overleefd. Hij verloor woensdag in een Brits onderonsje met 6-4, 6-4 van tweede reekshoofd Kyle Edmund (ATP 18).

Murray speelde in Eastbourne zijn tweede toernooi na bijna een jaar inactiviteit door heupproblemen. Vorige week verloor de Schot bij zijn comeback op het gras in Queen’s in de eerste ronde van Nick Kyrgios.

In Eastbourne versloeg Murray maandag in de eerste ronde de Zwitser Stan Wawrinka, die zelf na een knieblessure aan de weg terug timmert.

Of de 31-jarige Murray deelneemt aan Wimbledon, dat volgende week begint, is nog onduidelijk. Hij won het grandslamtoernooi voor eigen volk twee keer, in 2013 en 2016, en werd er olympisch kampioen in 2012.