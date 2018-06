Proximus League - Tubeke neemt Divine Naah definitief over van Manchester City

Clabecq / Oisquercq / Saintes / Tubize - Tubeke neemt Divine Naah definitief over van Manchester City. Dat maakte de club uit de Proximus League woensdag bekend. De Ghanese middenvelder ondertekende een contract dat hem tot medio 2020 aan de Waals-Brabanders bindt.

Manchester City stalde de 22-jarige Naah in januari bij de ‘Sang et Or’. Daar liep zijn overeenkomst ten einde. Omdat hij in Tubeke “vlagen van zijn kwaliteiten heeft laten zien”, besliste de club hem definitief over te nemen. Vorig seizoen kwam Naah negen keer in actief voor Tubeke.

De Ghanese middenvelder voetbalde sinds 2014 bij de jeugdploegen van Manchester City, dat hem eerder aan het Noorse Strömsgodset, het Nederlandse NAC Breda, het Deense Nordsjaelland en het Zweedse Örebro uitleende.

Naah is de derde zomeraanwinst voor Tubeke na middenvelder Tom Rosenthal en de jonge Russische middenvelder Georgi Chelidze. Middenvelder Halil Ibrahim Köse verlengde dan weer zijn contract.