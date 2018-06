Drie Belgische families samen in top 5 van rijkste families ter wereld

De 25 rijkste families ter wereld zitten op een waanzinnig hoge berg geld. Dat blijkt uit de Bloomberg Billionaires Index, waarin berekend werd dat het vermogen van die rijkste families samen 1,1 biljoen dollar bedraagt. Omgerekend is dat 947 miljoen euro. Op de vierde plaats in de lijst staan de drie Belgische bierbrouwersfamilies van AB Inbev, met hun gezamenlijk vermogen.

Een populair gezegde over rijke families is dat drie generaties genoeg is om heel het vermogen te laten verdwijnen. Als de families in de Bloomberg Billionaires Index daaraan willen voldoen, zullen ze toch ferm hun best moeten doen. Want de allervermogendste families op aarde zijn hallucinant rijk, zo blijkt uit de Index.

De 1,1 biljoen dollar die de 25 rijkste families hebben, wordt vergeleken met de marktkapitalisatie van Apple, het bruto binnenlands product van Indonesië of al het spaargeld dat bij Citigroup op rekeningen staat.

Belangrijke kanttekening die het financieel blad maakt: familiale vermogens zijn erg moeilijk te berekenen. Families als de Rockefellers of de Rothschilds hebben hun bezittingen zo verdeeld dat het bijna onbegonnen werk is om dat allemaal perfect op te lijsten en in te schatten.

Opvallende afwezigen

In de lijst met rijkste families ontbreken enkele grote namen, waarvan Bloomberg het voorbeeld van Mark Zuckersberg en Bill Gates aanhaalt. Zij staan niet in de lijst omdat zij zich opgegeven hebben voor het Giving Pledge van Warren Buffett. Daarmee hebben ze zich ertoe verbonden om het grootste deel van hun vermogen aan het goede doel te schenken.

Belgen op vierde plaats

In de top 5 staan de familie Walton - van Walmart -, de familie Koch - olie -, de familie Mars - van de snoeprepen - en de familie Dumas van Hermes. Op de vierde plaats staat het gecombineerd vermogen van de drie bierbrouwersfamilies van AB Inbev: Van Damme, De Spoelberch en De Mevius.

“Het gezamenlijke bedrijf van deze drie Belgische bierfamilies heeft zijn roots in de veertiende eeuw”, aldus Bloomberg. “De familie Van Damme vervoegde de twee andere ten tijde van de fusie tussen Piedboeuf en Artois in 1987. Toen werd Interbrew opgericht, die met het Braziliaanse AmBev fusioneerde in 2004. Het investeringsbedrijf van de families, Verlinvest, behartigt meer dan twee miljard dollar.”

Het vermogen van de drie Belgische families samen wordt geschat op 54,1 miljard dollar. Omgerekend is dat 46,8 miljard euro.