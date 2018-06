Auto gaat dwars op E313, Luk Alloo als eerste ter plaatse

Op de E313 richting Antwerpen, ter hoogte van Wommelgem, ging vanavond een auto even dwars op de snelweg, na een aanrijding met een vrachtwagen. Opvallend: Luk Alloo, die met een ploeg weer de snelwegpolitie volgt, was als een van de eersten ter plaatse.

De wagen raakte na de lichte aanrijding beschadigd en kwam omgekeerd terecht tussen de vrachtwagen en de vangrail. Er waren tijdelijk twee van de drie rijstroken afgesloten en het betrokken voertuig is naar de pechstrook getakeld. Het verkeer richting Antwerpen stond een tijd stil tot in Massenhoven. Er was niemand gekwetst. Luk Alloo, wellicht bezig aan een nieuwe reeks van Alloo en de snelwegpolitie voor vtm, sprak met de betrokkenen van het ongeval.