Het begon als een 1 Aprilgrap, maar hier is het dan: een luchtbed voor dames met een flinke boezem

Wat begon als een grapje op 1 april, is uitgedraaid in een echt product. Lingeriemerk Bravissimo heeft het eerste luchtbed gelanceerd voor vrouwen met grote borsten. Zodat ook welgevormde dames comfortabeler op hun buik kunnen liggen tijdens het drijven.

Het luchtbed ziet er op het eerste gezicht niet heel anders uit, totdat je kijkt naar de plek waar de borsten van een liggende vrouw zouden liggen. Daar heeft Bravissimo immers een inkeping voorzien, zodat er meer plaats is voor dames hun boezems. In het midden van de kleine krater onder de hoofdsteun staat “Cuphouders Bravissimostijl” geschreven.

Het klinkt als een grapje en dat was het oorspronkelijk ook. Het lingeriemerk dat zich richt op vrouwen met een grotere boezem, had immers als 1 Aprilgrap een tekening van het luchtbed op hun Facebookpagina geplaatst. “Door het gat voor je borsten kun je comfortabel relaxen (en zonnen). Heerlijk! Wie wil er eentje?” schreef Bravissimo toen.

Maar op de mop werd zo massaal gereageerd dat het lingeriemerk het voorstel ook serieus begon te overwegen. “We kregen zulke geweldige reacties dat we snel zijn gaan kijken naar de daadwerkelijke productie van dit luchtbed voor de zomer. We vinden het geweldig dat we vrouwen met grote borsten een product kunnen bieden dat nergens anders beschikbaar is. We dachten dat het een heerlijk leuk hebbeding zou zijn voor de vakantie”, vertelt een Bravissimo.

Wil je er ook één? Dan moet je 25 pond neertellen, ongeveer 28 euro, zonder verzendingskosten. Bravissimo levert ook in België.