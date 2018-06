Gedegouteerde Yves Marchand stopt als videoref: “Ik moest me zo snel mogelijk doodrijden tegen een boom”

Brussel - Yves Marchand gaat volgend seizoen niet meer aan de slag als videoref. Dat bevestigde scheidsrechtersbaas Johan Verbist woensdag. Marchand werd vorig seizoen tot twee keer toe op non-actief gezet door de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB).

Verbist zat vorige week samen met Marchand om het te hebben over het afgelopen seizoen. “In samenspraak hebben we dan besloten dat het beter is dat Yves stopt. Er zijn allerlei zaken gebeurd en Yves heeft daardoor de perceptie tegen zich”, aldus Verbist.

Twee keer in de fout

Marchand werd in het begin van het seizoen - toen de videoref nog een nieuw begrip was - even aan de kant geschoven. De ex-scheidsrechter kwam medio augustus 2017 in opspraak, omdat hij een strafschop miste tijdens Zulte Waregem-Club Brugge (1-2) op de derde speeldag in de reguliere competitie. De videoref lichtte scheidsrechter Lawrence Visser niet in over een penaltyfout en kreeg onder meer van Francky Dury de wind van voren. Na een tijdelijke schorsing van een maand, waarin hij extra begeleiding en oefensessies kreeg, mocht Marchand opnieuw plaatsnemen in het busje.

Eind april ging Marchand opnieuw de mist in. De Video Assistant Referee (VAR) liet scheidsrechter Jonathan Lardot tijdens AA Gent-Standard in play-off 1 tot twee keer toe in de steek. De Buffalo’s hadden een strafschop verdiend, maar toen greep Marchand niet in. In de tweede helft maakte Marchand een discutabele call, waarop Lardot besliste een doelpunt van AA Gent ongeldig te verklaren. Voor de Pro League was de maat vol, scheidsrechtersbaas Verbist zette Marchand voor de rest van het seizoen op non-actief.

“Na de wedstrijd Gent-Standard had Marchand een aantal conclusies getrokken, maar hij zat ook nog met een operator en assistent die afhankelijk zijn van hem. We konden die jongens zeker nog gebruiken, dus zijn we op zoek gegaan naar een oplossing. Die is gevonden en dus moeten zij niet stoppen”, legt Verbist uit. “Dat stelde Marchand gerust, waardoor het voor hem gemakkelijker om de knoop door te hakken. Voor hem persoonlijk was het de beste beslissing. In het gesprek dat we hadden voelde je aan dat hij zich zorgen maakten over wat er zou gebeuren als hij nog eens de mist in ging. Een vergissing is menselijk, maar dan zou hij wel opnieuw in het oog van de storm komen te staan.”

“Doodrijden tegen boom”

Marchand kondigde het nieuws zelf aan bij Radio 1. “Wat gebeurd is, is gebeurd. Maar met welke ogen zal ik in de toekomst worden bekeken? Het minste foutje wordt opnieuw afgestraft. En kijk naar dit WK: foutjes zijn er sowieso. Een derde keer zou dan wel één keer te veel geweest zijn. Dat wil ik liever vermijden”, verklaarde de videoref. “Dat gaat niet over zelf opstappen of ontslagen worden, het is gewoon gebeurd in dat gesprek. Ik had die intentie overigens onmiddellijk na het seizoen al, maar ik heb een team met assistenten. Voor hen is er een oplossing gevonden. Dat was voor mij een belangrijk punt.”

Marchand kreeg na de bewuste wedstrijden ook onder meer haatmail, zegt hij aan Radio 1. “Ik kreeg berichten waarin men schreef dat ik me zo snel mogelijk moest doodrijden tegen een boom. Dan vraag je je af waar je mee bezig bent. Ik heb ook veel steun gekregen, ook van de KBVB, maar de klok kan niet teruggedraaid worden. Er zijn fouten gemaakt, maar er werden me ook fouten aangewreven waar ik niet verantwoordelijk voor ben”, aldus Marchand, die wel bij de KBVB aan de slag blijft om de prestaties van de scheidsrechters te beoordelen.