Ouders vragen T-shirt van Super Gilles mee op reis te nemen nu eigen vakantie in het water valt

Landen - De papa en het jongere broertje van Gilles Vanhamel (8), de jongen uit Landen die aan een hersentumor lijdt, zijn een opmerkelijke actie gestart om hun Super Gilles te steunen. Normaal zou het gezin in juli op een langverwachte vakantie naar Spanje trekken. “Maar we hebben de reis moeten annuleren, omdat het momenteel niet goed gaat met Gilles”, zegt papa Gery. Samen met zijn andere zoontje Beau (5) heeft hij nu een T-shirt ontworpen met twee figuurtjes die zijn zoontjes voorstellen. “Bedoeling is dat mensen het T-shirt kopen en aandoen als ze op hun vakantiebestemming zijn. Zo is Gilles toch ook een beetje op reis.”

Bij Gilles Vanhamel (8), Super Gilles zoals de strijdvaardige jongen beter bekend is, werd al op heel jonge leeftijd - hij was amper 4 maanden - een hersentumor vastgesteld. De jongen had volgens de eerste ...