Hartchirurg van Jessa Ziekenhuis opereert 90-plussers zonder borstkas te openen

Hasselt - De aan het Hasseltse Jessa Ziekenhuis verbonden hartchirurg Alaaddin Yilmaz heeft deze maand twee negentigplussers aan hun hart geopereerd. Op zo’n hoge leeftijd mensen aan hun hart opereren, is uitzonderlijk. In Hasselt lukt dat omdat Yilmaz een kijkoperatietechniek heeft ontwikkeld waarbij de borstkas van patiënten niet moet worden opengelegd. De twee patiënten, een 91-jarige vrouw uit Zonhoven en een 90-jarige man uit Ransart bij Charleroi, stellen het intussen goed.

De twee hartpatiënten waren allebei recent in levensgevaar. De eerste is een Zonhovense vrouw van 91 jaar. Zij had dringend overbruggingen nodig. “Overal ter wereld moet bij dergelijke operaties ...