Voor de allereerste keer een ‘borstfigurant’ in ‘Familie’: “We willen het taboe doorbreken”

Een opmerkelijk zicht vanavond in ‘Familie’. Daar is immers in één van de scènes te zien hoe Evy (gespeeld door Marianne Devriese) in de foodbar staat, terwijl een vrouw achter haar openlijk borstvoeding geeft aan haar baby.

“De vrouw in kwestie is de allereerste ‘borstfigurant’ in onze reeks. Zij is geen actrice, maar een echte mama die haar baby borstvoeding geeft”, bevestigt VTM.

De figuratie kadert in een actie van Kind en Gezin om het taboe rond borstvoeding te doorbreken en van borstvoeding de normaalste zaak van de wereld te maken. Dat doen ze door borstvoeding gevende mama’s te laten figureren in tv-programma’s. “Een actie waar ook Familie graag zijn schouders onder zet”, besluit VTM.