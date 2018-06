Limburger én wereldburger: "Oostenrijk lijkt me wel het Limburg van het Duitstalige gebied”

Maasmechelen -

De weg naar Wenen verliep voor Maasmechelaar Stan Thorez (24) via Opgrimbie, Hasselt, Eindhoven, Lausanne en Hongkong. De ‘Technische Universität Wien’ is zeker geen eindpunt voor de doctoraatsstudent die zich verdiept in de vloeistofdynamica. “Ik wil momenteel vooral doen wat ik graag doe, met mijn blik gericht op de toekomst. Zolang dat zo is, blijf ik hier. Wenen bevalt me in elk geval beter dan verwacht. Hier durven ze de Oostenrijkse hoofdstad soms met Barcelona te vergelijken als je kijkt naar de prachtige gebouwen, de zomerse temperaturen en vele terrasjes.”